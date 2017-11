Política Temer resgata acervo e passa a usar

mesa de JK no Planalto

O presidente Michel Temer deslocou para o gabinete presidencial a mesma mesa de trabalho que era utilizada no Palácio do Planalto por Juscelino Kubitschek, em 1960.

A ideia do Planalto é devolver ao gabinete presidencial a atmosfera modernista da época de JK, recuperando mobílias que foram projetadas pela equipe do arquiteto Oscar Niemeyer.



A mesa de jacarandá, que é utilizada desde o final de julho, tem uma gêmea que foi cedida ao gabinete do ministro da Secretaria-Geral, Moreira Franco. Ele disse esperar que ela inspire o governo a "colocar o Brasil nos trilhos".



Além da mesa, um sofá e duas poltronas do acervo histórico foram colocados no mezanino do terceiro andar do Palácio do Planalto, onde funciona o gabinete presidencial.



As peças estavam guardadas em depósitos ou espalhadas nos palácios governamentais em Brasília e foram reunidas pela Presidência para serem restauradas.



"No momento em que colocamos um mobiliário concebido para o Palácio do Planalto, fortalecemos a arquitetura modernista e a cultura brasileira", afirmou o coordenador da comissão de curadoria da Presidência da República, João Magalhães.



Elas eram usadas no gabinete presidencial até o governo do general Emílio Médici (1969-1974), que as trocou por peças novas, e foram disponibilizadas por uma determinação do atual presidente de colocar em uso móveis históricos.



O peemedebista chegou a cogitar no início do ano trocar outra mesa, usada para reuniões maiores. A atual comporta 14 lugares, mas o presidente queria uma com capacidade para até 20 pessoas –ele ainda não se decidiu.



A utilização do mobiliário do acervo da Presidência ocorre no momento em que o presidente busca mudar a imagem do seu governo, marcado por denúncias de irregularidades. A imagem de que ele é o "presidente da travessia" e que entregará ao seu sucessor um país economicamente estável é justamente a que tem sido buscada pela equipe de marketing da Presidência.