Denúncias Temer prepara para este sábado novo pronunciamento sobre delações da JBS

O presidente Michel Temer vai fazer neste sábado (20) um novo pronunciamento público para rebater as delações da JBS, que o tornaram alvo de um inquérito por obstrução de Justiça, formação de organização criminosa e corrupção.

A equipe do presidente prepara desde as primeiras horas da manhã deste sábado o discurso do peemedebista, que está reunido em Brasília com seus principais auxiliares. Ainda não há horário marcado para a fala do presidente.

Na quinta-feira (18), Temer fez um rápido pronunciamento para rebater as acusações de Joesley Batista de que deu aval para a compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Na fala em tom duro, o presidente disse que não renunciaria ao mandato.

Na sexta-feira (19), porém, novas acusações surgiram contra Temer e o agravamento da crise fez com que aliados o pressionassem a deixar o cargo. O peemedebista, porém, tem dito que vai "enfrentar até o fim", apesar do custo político que isso trará à sua imagem e à de seu governo.