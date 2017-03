REUNIÃO DE LÍDERES Temer pede à cúpula do Congresso

ofensiva pela reforma da Previdência

O presidente Michel Temer chamou na noite desta sexta-feira (3), em Brasília, os principais líderes da Câmara e do Senado a fim de discutir um cronograma para aprovar a reforma da Previdência.



Temer disse aos presentes, em jantar no Palácio do Jaburu, que quer aprovar o texto da proposta nas duas Casas até o fim do primeiro semestre legislativo.



Para isso, pediu ao líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), que converse na próxima semana com os líderes da base aliada sobre os deputados governistas indicados para a comissão especial da Previdência. O Planalto está preocupado com a oposição de deputados da base aliada a pontos da reforma considerados cruciais para o governo.



Como o blog mostrou nesta semana, o Planalto mapeou nos últimos dias focos de resistência da base aliada na comissão. Diante desse cenário, aliados do presidente já discutem, como estratégia, a eventual substituição desses integrantes, caso não se alinhem à orientação do governo.



Presente ao jantar, o senador Romero Jucá (PMDB-RR) pediu que o Senado fosse incluído no debate nesta fase das discussões na Câmara. Caberá a Jucá trabalhar a resistência do PMDB, partido de Temer, ao texto no Senado – principalmente conversar com Renan Calheiros, líder do PMDB na Casa.



Nesta sexta, Calheiros chamou, em vídeo divulgado na internet, de "exagerada" a proposta de reforma da previdência do governo. O vídeo desagradou ao Planalto.



Além de Ribeiro e Jucá, estavam presentes ao jantar o ministro Antônio Imbassahy (Secretaria de Governo, responsável pela articulação política), o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o relator da reforma da previdência na comissão especial, deputado Artur Maia (SD-BA).



Dança das cadeiras

Temer vai promover uma dança das cadeiras nas lideranças do Congresso. Com a saída de Aloysio Nunes (PSDB-SP), nomeado ministro das Relações Exteriores, o presidente quer deslocar Romero Jucá para a liderança do governo no Senado.



Antes, Temer pediu a peemedebistas que sondassem a senadora Marta Suplicy (PMDB-SP) para a vaga, mas ela recusou. Segundo aliados, a senadora disse aos interlocutores de Temer que estava satisfeita em coordenar as discussões na Comissão de Assuntos Sociais, que preside no Senado. O deputado André Moura (PSC-SE) deve assumir a vaga de Jucá de líder do governo no Congresso.