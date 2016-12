AGENDA Temer faz primeira viagem ao Nordeste nesta sexta-feira como presidente

O presidente Michel Temer viaja amanhã (9) ao Nordeste, onde inaugura um roteiro de visitas a outras regiões do país fora do eixo Sul-Sudeste. Ele vai visitar nesta sexta-feira (9) duas cidades pernambucanas para eventos ligados à transposição do Rio São Francisco. Também participa de um evento em Fortaleza de interesse de agricultores locais. Já na semana que vem, está prevista uma ida de Temer à Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no Pará.

Em Surubim (PE), o presidente vai cumprir agenda na Barragem de Jucazinho, cuja realização de obras foi recomendada pelo Ministério Público Federal em Pernambuco há pouco mais de dois meses. Depois, ele visitará uma das estações de bombeamento do Programa de Integração do São Francisco no município de Salgueiro (PE).

Em Fortaleza, Temer vai participar de uma cerimônia em que serão regulamentadas as condições de implementação da Lei 13.340, que permite a liquidação de dívidas de crédito rural. Reivindicação dos produtores rurais da região, a legislação que foi aprovada em setembro pelo Congresso concede abatimentos por um ano aos empréstimos contraídos com o Banco do Nordeste ou o Banco da Amazônia. Os agricultores que contraíram dívidas até o ano de 2011 terão descontos para os pagamentos feitos até o dia 29 de dezembro de 2017.

A nova lei também autoriza a repactuação das dívidas contraídas com os bancos pelo mesmo prazo de um ano, com carência até 2020, além de descontos para quem desejar quitar seus débitos rurais contraídos com o Fundo de Terras. As mudanças foram propostas pelo governo federal em junho, por meio de medida provisória. Segundo a equipe econômica, os abatimentos são necessários especialmente após os produtores rurais enfrentarem condições climáticas difíceis nos últimos anos.

Estas serão as primeiras visitas de Temer às regiões Norte-Nordeste, após assumir a presidência, ainda como interino, em maio deste ano. Por diversas vezes, ele já viajou a Rio de Janeiro e a São Paulo, além de já ter cumprido compromissos internacionais na China, Índia, Japão e Estados Unidos, além dos vizinhos Paraguai e Argentina.