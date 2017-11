nomeado Temer confirma Fernando Segóvia

novo diretor-geral da PF

O delegado Fernando Segóvia foi escolhido como o novo diretor-geral do Departamento de Polícia Federal. O anúncio oficial foi dado hoje pelo Ministério da Justiça.

Ele vai substituir Leandro Daiello, que ficou a frente da instituição por seis anos e 10 meses, comandando a PF desde o início da Operação Lava Jato.

Segóvia integrou lista tríplice levada ao presidente Michel Temer, que é o responsável por nomear o diretor-geral. Ele é formado pela Universidade de Brasília em Direito e tem 22 anos de experiência na carreira.

Trabalhou como superintendente regional da PF no Maranhão e também foi adido policial na República da África do Sul. O nome do delegado foi apoiado por quase todas as entidades de classe ligada à Polícia Federal.

Veja nota oficial do Ministério da Justiça:

"O Ministério da Justiça comunica que o senhor Presidente da República escolheu nomear o Delegado Fernando Segóvia como novo diretor-geral do Departamento de Polícia Federal.

Nesta mesma oportunidade, o ministro da Justiça expressa ao Delegado Leandro Daiello seu agradecimento pessoal e institucional pela competente e admirável administração da Polícia Federal nos últimos seis anos e dez meses.

O Delegado Fernando Segóvia é advogado formado pela Universidade de Brasília, com experiência de 22 anos na carreira. Foi superintendente regional da PF no Maranhão e adido policial na República da África do Sul, tendo exercido parcela importante de sua carreira em diferentes funções de inteligência nas fronteiras do Brasil."