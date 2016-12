CHUVA ESTRAGOU Temer cancela ida à inauguração da

maior mina do mundo no Pará Evento foi adiado uma vez a pedido do presidente

Em razão do mau tempo, o presidente Michel Temer não vai à inauguração do projeto S11D, maior complexo de mineração do mundo, lançado neste sábado (17) pela Vale em Canaã dos Carajás (PA).

Por causa da chuva que cai na região desde o início da manhã, não há condições de pouso no aeroporto mais próximo do local, em Paraupebas, de acordo com a assessoria do presidente. Havia a previsão de que Temer faria um discurso às 12h (horário de Brasília).

O evento, que seria realizado na quinta-feira (15), foi adiado a pedido do presidente. Com pressa para lançar uma agenda positiva em meio à crise política, Temer decidiu anunciar um pacote de estímulos microeconômicos na quinta.

O peemedebista foi citado em delação premiada de um ex-executivo da Odebrecht, que afirmou à equipe da Operação Lava Jato que o presidente participou de uma reunião em 2010 com o ex-deputado Eduardo Cunha para discutir doações à campanha eleitoral do partido em troca de facilitar a atuação da empreiteira em projetos da Petrobras.

Entre as 5h e as 8h, cerca de 150 militantes do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) bloquearam a estrada que dá acesso ao complexo de mineração. Os manifestantes reivindicam uma área para agricultura na região. A Polícia Militar dispersou a ação.