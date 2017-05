Pior crise Temer cancela agenda e avalia fazer pronunciamento; OAB pede quebra de sigilo de gravações

O presidente Michel Temer cancelou agenda de audiências desta quinta-feira (18) e avalia fazer um pronunciamento público diante da pior crise enfrentada desde que chegou ao Palácio do Planalto.

O peemedebista se reúne na manhã desta quinta (18) com o núcleo político do governo para avaliar a estratégia de reação.

OAB

O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamachia, disse que vai pedir nesta quinta-feira (18) ao STF o fim do sigilo sobre as gravações de Joesley Batista.

Segundo Lamachia, "se as gravações forem confirmadas, o presidente Michel Temer perde as condições que seguir à frente do Palácio do Planalto"