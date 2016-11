Homenagem Michel Teló dedica bonita canção inédita

às vítimas do acidente da Chapecoense

Michel Teló compartilhou, através de vídeo com gravação de música inédita, a dor pelo acidente aéreo que vitimou, na Colômbia, jogadores de futebol do time Chapecoense e jornalistas esportivos, na madrugada desta terça-feira, 29 de novembro de 2016.

Na página oficial do cantor no Facebook, Teló divulgou a canção que compusera dias atrás, em parceria com o irmão Teófilo Teló, e a dedicou às vítimas da tragédia. Tristonha e levada no toque da viola, a canção de sentimento sertanejo fala de sonhos, planos e da efemeridade da vida. Eis a letra da bonita música que se afina com a dor que toma conta do Brasil pela tragédia:



"Sonhos /

Planos /

O que seremos /

Se viveremos /

O tempo que vem depois /

Caminhos, desejos /

Estradas, conquistas /

O tempo que vem depois /

Sonhos /

Planos /

-

Vida vivida /

Como uma nuvem que passa no céu /

E quando viu já se foi /

Olhares, amores, abraços e flores, /

E quando viu já se foi /

Vida vivida /

-

Tempo /

Agora /

Suspiro profundo, um entardecer /

E Deus tocando viola /

Sonhos e planos /

Vida vivida /

E Deus tocando viola /



Tempo /

Agora /

Sonhos /

Viola /



O que seremos /

Se viveremos /

O tempo que vem depois... "