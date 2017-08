ACIDENTE Telhado cede e atinge três em loja do Magazine Luiza na zona norte de SP As vítimas tiveram ferimentos leves e já receberam alta

Três pessoas ficaram feridas, na noite de sábado (5), após ceder parte do teto de uma loja do Magazine Luiza na Vila Maria, zona norte de São Paulo. As vítimas tiveram ferimentos leves e já receberam alta.

O acidente aconteceu por volta das 18h30 na loja da avenida Guilherme Cotching. Segundo a assessoria da rede de lojas, uma telha quebrou e atingiu o forro, que cedeu atingindo um homem de 46 anos, seu filho, de seis, e uma funcionária.

Os bombeiros foram acionados e encaminharam as três vítimas ao Hospital Nipo-Brasileiro, onde foram medicadas e liberadas.

O acidente acontece próximo do horário do fechamento da loja e o local deverá passar por uma nova vistoria neste domingo, dia que ele já não costuma abrir. A rede de lojas afirmou que está com a documentação regularizada e deve abrir normalmente na segunda (7).