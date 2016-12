6 AEROPORTOS Tarifas de embarques ficam mais

caras a partir da próxima semana

As tarifas de embarques para voos domésticos e internacionais serão reajustadas em seis aeroportos a partir de 1º de janeiro de 2017. A portaria que reajusta os valores foi publicada no “Diário Oficial da União” desta segunda-feira (26).

Os valores serão reajustados para os seguintes aeroportos: Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro – Aeroporto Internacional de Guarulhos, Aeroporto Internacional de Viracopos, Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antônio Carlos Jobim e Aeroporto Internacional Tancredo Neves/Confins.

Veja abaixo as novas tarifas em cada aeroporto:

Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, localizado em São Gonçalo do Amarante (RN)

Tarifa de embarque grupo 1:

Doméstico: R$ 21,99

internacional: R$ 38,92

Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, localizado em Brasília

Tarifa de embarque grupo 1:

Doméstico: R$ 27,79

Internacional: R$ 49,18

Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, localizado em Guarulhos (SP)

Tarifa de embarque grupo 1:

Doméstico: R$ 28,63

Internacional: R$ 50,67

Aeroporto Internacional de Viracopos, localizado em Campinas (SP)

Tarifa de embarque grupo 1:

Doméstico: R$ 27,67

Internacional: R$ 48,96

Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antônio Carlos Jobim, localizado no Rio de Janeiro

Tarifa de embarque grupo 1:

Doméstico: R$ 27,67

Internacional: R$ 49,26

Aeroporto Internacional Tancredo Neves/Confins, localizado nos municípios de Confins (MG) e de Lagoa Santa (MG)

Tarifa de embarque grupo 1:

Doméstico: R$ 27,82

Internacional: R$ 49,26

Também foram alteradas as tarifas de pouso, unificada de embarque e pouso de aeronaves, permanência de aeronaves, permanência em pátio de manobras relativas às aeronaves do grupo II, permanência na área de estadia relativas às aeronaves do grupo II, cálculo da tarifa de armazenagem da carga importada, cálculo do preço relativo à tarifa de capatazia da carga importada, de armazenagem e de capatazia da carga importada aplicada em casos especiais, de capatazia de carga importada em trânsito, preço cumulativo das tarifas de armazenagem e capatzia de carga importada de alto valor específico, preço cumulativo de tarifas de armazenagem e capatzia de carga destinada à exportação e de armazenagem e de capatzia de carga sob pena de perdimento.