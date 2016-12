CONSEQUÊNCIA Sudão pode ser primeiro país a se tornar inabitável devido a mudanças climáticas

As mudanças climáticas estão se tornando uma ameaça cada vez mais grave para a humanidade, podendo causar a devastação de regiões inteiras por escassez de água e alimentos.

Os cientistas continuam alertando sobre as consequências das mudanças. Uma prova disso é a possibilidade de um país africano se tornar inabitável e desértico em apenas 100 anos. Segundo o jornal canadense The Huffington Post, o país em questão seria o Sudão, habitado por mais de 40 milhões de pessoas. Segundo os especialistas, a região já iniciou o processo de desertificação e vem enfrentando tempestades intensas de poeira.



Os cientistas preveem que a temperatura da região aumente em 3 graus Celsius até 2060. "O Norte da África já é quente e sua temperatura continua subindo agressivamente. Em algum momento, neste século, uma parte da região se tornará inabitável", disse o climatólogo Jos Lelieveld, em entrevista à CNN.

Além disso, o "haboob", poderosa tempestade de areia, está se tornando um fenômeno cada vez mais comum em regiões do Sudão. De acordo com relatório do Escritório para a Coordenação de Assuntos Humanitários da Organização das Nações Unidas, cerca de 4,6 milhões de pessoas no Sudão enfrentam a insuficiência de alimentos. Além disso, em futuro próximo, uma possível escassez de água poderá atingir 3,2 milhões da população do país.