EM PORTO VELHO Sucuri de 4m é resgatada após ser agredida em avenida por moradores

Uma sucuri de 4 metros foi resgatada depois de ser agredida e carregada por moradores em uma avenida, no fim da tarde desta sexta-feira (27), próximo da Praça Skate Park, em Porto Velho. Segundo informações de testemunhas, a cobra estava dentro de um córrego, quando várias pessoas passaram a jogar pedras e madeiras contra o animal.

Inconformados com as agressões, dois mototaxistas pularam dentro do córrego para resgatar a sucuri. Logo depois eles passam o réptil por cima de uma mureta que fica perto do córrego e vários moradores se aglomeraram no local. Minutos depois a cobra é carregada pelo meio da avenida.

Ao G1, um dos mototaxistas falou como ocorreu o resgate da sucuri, na Zona Leste de Porto Velho.

"Ela entrou no bueiro e eu decidi entrar pra resgatar, pois as pessoas estavam agredindo ela. Os caras machucaram a cobra tudo", afirma o mototaxista Rodolfo Portela.

Elizeu Barbara, o segundo mototaxista que retirou a cobra do lago, conta que viu a movimentação de pessoas no local e decidiu entrar no córrego para pegar a sucuri e levá-la até uma praça, pois ficou com medo das pessoas matarem o réptil.

"De lá acionamos o Ibama para pegar a cobra e soltá-la em uma outra área em segurança", conta.

Por causa das agressões, a sucuri ficou com vários ferimentos e chegou a regurgitar um gato que ela tinha comido horas antes. Depois da equipe do Ibama chegar na praça, a sucuri foi levada por uma equipe para ser solta no Rio Madeira.

O superintendente do Ibama, Carlos Paraguassu, disse em entrevista que cada vez está ficando comum a aparição de animais no perímetro urbano, pois a área de mata tem se reduzido gradativamente. "Os animais tem procurado sobreviver indo pra cidade, atrás de alimentos", conta.

Carlos também criticou a atitude dos moradores em agredir o animal. Segundo ele, o ideal é sempre chamar os órgãos competentes para fazer o resgate. "É preciso fazer o resgate com uma equipe preparada", afirma.