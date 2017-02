Rio Grande do Sul Sobreviventes da Kiss se formam

em Veterinária em Santa Maria

As festas de formatura se repetem por todo o país nessa época do ano. Mas para uma turma do curso de Veterinária da Universidade Federal de Santa Maria, a celebração teve um significado especial. Isso porque muitos deles são sobreviventes do incêndio na boate Kiss na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, que deixou 242 mortos. A tragédia completou quatro anos em 2017.

A história da 94º turma de Veterinária foi marcada pelo que aconteceu naquela noite. Eles estavam promovendo a festa "Agromerados" junto com colegas de outros cinco cursos para arrecadar dinheiro para a formatura.

Dos 36 formandos, 20 estavam na boate, mas a maioria conseguiu sair de lá. Seis colegas de turma, e a esposa de um deles, morreram na tragédia.

“Nós entramos em 2012 e estávamos ainda no segundo semestre. Em função da greve, estávamos em aula, e teve a oportunidade de vender os ingressos para a festa para conseguir dinheiro para a formatura”, disse a sobrevivente Izaura Scherer.

Os colegas que não conseguiram deixar o local foram lembrados com carinho e emoção pelos colegas.

Foi exibido um vídeo com uma homenagem para aqueles que não estavam ali se formando, mas que também fizeram parte da história. “Foi um momento muito difícil e, com certeza, o que fez com que nós seguíssemos todos na faculdade, foi a nossa união e a vontade de seguir por eles”, completou Izaura.

Quando a cerimônia terminou, veio a comemoração do início de um novo ciclo para a vida desses jovens, que entendem tão bem o significado da palavra recomeçar.