ADITAMENTOS Sistema on-line do Fies será

aberto para alunos na segunda

O Sistema Informatizado do Fundo de Financiamento Estudantil (SisFies) será aberto para os alunos na segunda-feira (16). No dia 9, o SisFies foi aberto para as instituições para os contratos formalizados até 31 de dezembro de 2016.

Essa primeira parte, com as instituições, foi iniciada mais cedo para evitar transtornos aos estudantes para concluir o processo de aditamento (renovação). O sistema seguirá aberto até 30 de abril.

O SisFies facilita o acesso, pela internet, para renovações, inscrições e informações sobre financiamento estudantil em instituições particulares de educação superior. Quando aberto, as instituições de ensino usam o sistema para a inserção de dados sobre cada contrato, que posteriormente devem ser confirmados pelos próprios estudantes.

O Fies encerrou o ano com saldo positivo. A dilatação dos prazos para a renovação dos financiamentos permitiu que quase a totalidade dos interessados (98%) conseguisse concluir os aditamentos. O investimento do governo federal foi de R$ 8,6 bilhões.

Os pagamentos aos agentes financeiros do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) — Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil — e às instituições de ensino foram efetuados em 27 de dezembro último, graças ao empenho do MEC junto ao Congresso Nacional para a aprovação de crédito suplementar de R$ 702 milhões. Foi uma corrida contra o tempo porque não havia previsão orçamentária para esse fim.

Além disso, foram criadas 75 mil vagas para o segundo semestre de 2016. “O ministro Mendonça Filho realizou um trabalho impecável, conseguindo a aprovação do recurso que faltava”, disse o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Silvio Pinheiro.

“Para 2017 foram garantidos ao Fies R$ 21 bilhões, de forma a dar continuidade aos financiamentos, manutenção dos contratos com os agentes financeiros e abertura de vagas.”

A conclusão dos processos de aditamento de contratos deve ser feita no sistema SisFies.