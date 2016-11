INTERNACIONAL Sete pessoas morrem em incêndio no parque florestal mais visitado dos EUA

Pelo menos sete pessoas morreram em um incêndio que já destruiu uma área superior a 60 mil quilômetros quadrados no Parque Nacional Great Smoky Mountains, o mais visitado dos Estados Unidos, no estado de Tennessee, Mais de 50 pessoas estão feridas e sendo atendidas em hospitais por causa do incêndio.

As chamas atingiram mais de 700 casas ou estabelecimentos comerciais das cidades turísticas de Gatlinburg e Pigeon Forge, que são consideradas portas de entrada para o parque. Por causa do fogo, centenas de famílias abandonaram as duas cidades. Várias pessoas estão desaparecidas.

O governador do Tennessee, Bill Haslam, informou que o incêndio é o maior do estado em 100 anos. O presidente Barack Obama divulgou nota em que expressa "condolências" pelos moradores das duas cidades que morreram. Obama disse ainda que se compromete a levar a assistência necessária aos moradores que perderam suas casas ou lojas de comércio.