Lava Jato Sergio Cabral não paga honorários e perde defesa

Sérgio Cabral perde defesa por deixar de pagar honorários milionários a seus advogados. Segundo informações da coluna Radar, da revista Veja, o escritório que defendia o ex-governador comunicou à Justiça que não vai mais atuar na defesa.

Cabral está preso desde novembro do ano passado, no complexo penitenciário de Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, após deflagração da Operação Calicute. De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), o patrimônio ilícito do ex-governador do Rio é "um oceano ainda não completamente mapeado".