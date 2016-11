Congresso Senador propõe contrapartidas em negociação de dívidas de Estados

Senador Armando Monteiro (PTB-PE) apresenta projeto de lei que inclui contrapartidas em negociação de dívidas de Estados. Entre as medidas que poderão ser adotadas estão: reduzir em 10% as despesas com cargos de confiança; limitar pelos próximos dois anos a despesa com publicidade e propaganda a 50% da média dos empenhos dos últimos três exercícios; proibir a contratação de pessoal, inclusive de empresas estatais dependentes, autarquias e fundações e definir alíquota mínima de 14% para contribuição previdenciária de servidores. A proposta ainda não foi analisada pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.