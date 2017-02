INTERNACIONAL Senado confirma Tillerson como secretário de Estado dos Estados Unidos

O Senado dos Estados Unidos (EUA) confirmou nessa quarta-feira (1º) o nome de Rex Tillerson para ocupar o cargo de secretário de Estado do governo de Donald Trump. Foram 53 votos a favor e 43 contrários, sendo que quatro democratas estão entre aqueles que aprovaram o ex-executivo da Exxon Mobil em um dos mais importantes cargos políticos do país. A informação é da Agência Ansa.

Sem nenhuma experiência política, Tillerson foi muito criticado pelos senadores - incluindo republicanos - por ter laços com o governo russo e o presidente Vladimir Putin. Em 2013, ele foi condecorado com a "Ordem de Amizade" da Rússia por seu trabalho à frente da petrolífera.



O indicado de Trump é o primeiro da história moderna a assumir o posto sem ter experiência política, mas é considerado um bom negociador. Tillerson substituirá John Kerry, o secretário do segundo mandato do governo de Barack Obama.



O chanceler italiano, Angelino Alfano, enviou mensagem parabenizando Tillerson e desejando sucesso em seu mandato.