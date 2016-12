NACIONAL Senado aprova reajuste de até

40% para Defensoria Pública

O Senado aprovou nesta terça-feira projeto que reajusta os salários de servidores da Defensoria Pública da União em até 40%. O texto segue para análise da Câmara dos Deputados.



Se for aprovado pelos deputados hoje, o reajuste poderá ser sancionado pelo presidente Michel Temer ainda neste ano, segundo informou na sessão o líder do governo no Congresso Nacional, Romero Jucá (PMDB-RR).



De acordo com o texto aprovado no Senado, o reajuste será concedido de forma escalonada e em três parcelas, a partir do ano que vem.



Em setembro, Temer vetou integralmente um projeto que reajustava em até 67% o salário dos servidores da Defensoria Pública da União, o que levou os parlamentares a elaborar nova proposta.

Sessão desta terça

Também nesta terça, o plenário do Senado aprovou, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55, que estabelece limite para os gastos da União pelos próximos 20 anos.



Os senadores aprovaram, ainda, um pacote de medidas para coibir os chamados "supersalários", vencimentos acima do teto constitucional, no serviço público.