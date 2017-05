Sedentarismo Sedentarismo atinge

mais de 60% da população Motivos apontados são falta de tempo e problemas de saúde ou a idade avançada

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2015 indicam que o percentual de brasileiros que praticam algum tipo de esporte ou atividade física regularmente não chega a 40%. Apenas 37,9% dos entrevistados não foram sedentários no ano anterior à pesquisa, entre setembro de 2014 e setembro de 2015. O número corresponde a 61,3 milhões dos 161,8 milhões com a idade da amostra.

Os dados suplementares são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O esporte mais praticado é o futebol, com 39,3% das respostas. Entre as atividades a caminhada é a mais praticada, por 49,1%.

Foram ouvidas 71.142 pessoas com 15 anos ou mais em todos os estados e no Distrito Federal. A pergunta inicial da pesquisa questionava se a pessoa praticou algum esporte em seu tempo livre entre 27 de setembro de 2014 e 26 de setembro de 2015 (período de referência de 365 dias da pesquisa), e qual a modalidade.

Independentemente da resposta, os entrevistados também foram responderam se praticavam alguma atividade física que não considerava como esporte, e também a modalidade.

Em resumo, a pesquisa aponta uma prática maior entre os homens, os mais jovens, a população com maior escolaridade e maior renda. Isso se evidencia principalmente em relação às atividades classificadas como esporte. O estado do Amazonas é o que tem mais “esportistas”, com 32,2% da população pesquisada; o Rio de Janeiro aparece percentualmente em último lugar, com 18,9%.

Nas atividades físicas, a diferença entre homens e mulheres é menor, e o Distrito Federal lidera entre as unidades da federação, com 28,5% de praticantes. Mato Grosso é o estado com a menor taxa, de 9%.

Os principais motivos apontados para o sedentarismo são falta de tempo e problemas de saúde ou a idade avançada – o que, segundo a pesquisa, aponta que a falta da atividade está menos relacionada à infraestrutura disponível e à renda.

Regiões e estados

As regiões Centro-Oeste e Sul são as que têm mais pessoas ativas, com 41,1% e 40,8% de respostas positivas. Elas são seguidas por Sudeste (37,5%), Norte (36,6%) e Nordeste (36,3%).

Entre os estados, o Distrito Federal teve os maiores percentuais, com 50,4% de entrevistados praticantes de esporte ou atividade física. Alagoas teve a menor proporção, com 29,4% de resposta positiva.

Gênero

Os homens costumam realizar mais atividades – 53,9% dos que disseram realizar alguma prática esportiva ou física foram homens, e 46,1% mulheres – apesar de elas representarem 52,2% da população com 15 anos ou mais. Isso se repete em todas as grandes regiões pesquisadas. Considerando a porcentagem por gênero e a amostragem total, é possível dizer pelos dados que 42,7% dos homens realizam tais atividades, contra apenas 33,4% das mulheres.