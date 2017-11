Sérgio Cabral Secretaria diz que vai retirar 'home theater' de prisão de ex-governador do Rio

A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio afirmou em nota que vai retirar os equipamentos de "home theater" da cadeia pública José Frederico Marques, onde está preso o ex-governador Sérgio Cabral (PMDB). A decisão foi tomada após os doadores oficiais negarem ter adquirido o "cinema caseiro".

Reportagem do "Jornal Nacional", da TV Globo, mostrou que a Igreja Batista do Méier apenas "emprestou" o nome para que os aparelhos chegassem ao presídio como doação. À emissora, uma missionária da entidade afirmou que o "home theater" foi adquirido pelos próprios presos.



"A Seap informa que infelizmente vai suspender qualquer tipo de doação feita por entidades religiosas para unidades prisionais. Cabe ressaltar que mesmo a unidade prisional tendo recebido os equipamentos em documentação assinada por três missionários da Igreja Batista do Méier, com a assinatura de missionários que não assumem a doação, todo o material de vídeo recebido será retirado da Cadeia Pública José Frederico Marques, uma vez que se tornam irregulares", diz a nota do órgão.



A entrada do tocador de blue ray, TV de LED 65 polegadas, caixas de som e 160 CDs havia sido atribuída a duas igrejas evangélicas.



A pasta afirma ainda que doação semelhante já ocorreu em outras quatro unidades do sistema penitenciário. A Igreja Batista do Méier já havia negado em nota publicada em sua página no Facebook ter feito a doação. A outra denominação mencionada era a Comunidade Cristão Novo Dia, que não se pronunciou sobre o caso.



"Cabe ressaltar que na Cadeia Pública José Frederico Marques, tal videoteca está sendo instalada e funcionará nos mesmos moldes das outras unidades, com doação total dos equipamentos feitos pela referida igreja. A instalação de videotecas nas unidades prisionais estão dentro das previsões da Lei de Execuções Penais que cita a ressocialização dos internos", afirmava a primeira nota da pasta.



O ex-secretário Wilson Carlos havia sido designado pela direção do presídio para trabalhar na videoteca, o que o habilita a reduzir sua pena em um dia para cada três trabalhado.



"O acesso dos internos à essa videoteca será determinado pelo diretor da unidade prisional. O mesmo irá estabelecer dias e horários de cada galeria para usufruir do benefício. Cabe ressaltar que o acesso dos internos não será todos os dias", dizia a nota. Ele agora perderá o benefício.



O Ministério Público do Rio afirmou, em nota, que instaurou um procedimento para investigar a "possível prática de crimes contra a administração pública, falsidade ideológica ou material".



Cabral vai permanecer na cadeia de Benfica após o ministro Gilmar Mendes deferir em liminar habeas corpus contra a determinação de transferência para um presídio federal. A ordem partiu do juiz Marcelo Bretas e havia sido confirmada pelo juiz Abel Gomes e pela ministra Maria Thereza de Assis Moura.



BIJUTERIAS



Bretas decidiu transferir Cabral para um presídio federal porque, durante audiência na Justiça Federal, o ex-governador fez menção à família do juiz, que trabalha no ramo de bijuterias.

Para o procurador Sérgio Pinel, Cabral teve acesso a "informações indevidas dentro da cadeia".



No pedido ao Supremo, contudo, a defesa afirma que o comentário não pode ser interpretado como ameaça e menciona que o próprio juiz abordou a atividade econômica de seus familiares em uma entrevista.



Gilmar Mendes concordou com os argumentos da defesa. Para o ministro, a menção à família de Bretas não se tratou de ameaça e tampouco Cabral recebeu informação privilegiada estando dentro do presídio.



"Ainda que desastrada, a alegação do réu tem ligação com o caso em julgamento e representa conhecimento de dado tornado público pela própria família do julgador", escreveu o ministro.