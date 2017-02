Dentro do prazo Saque do FGTS: quase 7 milhões levam calote e podem não reaver quantia

Quase sete milhões de brasileiros tomaram um calote que talvez não seja recuperado. Essa foi a má notícia que veio com a liberação das contas inativas do fundo de garantia.

Cerca de 200 mil empresas não fizeram corretamente o depósito do FGTS, de acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda, e estão tendo agora que acertar as contas.

O problema, como explica o Diretor de Departamento de Fiscalização do Ministerio do Trabalho, João Paulo Ferreira Machado é que dificilmente, será possível reaver esta quantia dentro do prazo estipulado pelo Governo, em julho deste ano.

“É uma dificuldade fazer a fiscalização dentro desse prazo. Mas uma vez chegado até a gente, o empregado terá pelo menos esse trabalho sendo realizado para que esse direito seja depositado. Se ele não conseguir sacar neste momento, em algum momento ele vai se utilizar desse dinheiro”, disse.

Portanto, se você é um destes trabalhadores, a recomendação do Ministério do Trabalho é que você procure imediatamente a Superintendência Regional de Trabalho para fazer a denúncia.

Caso na sua cidade não tenha uma representação do Ministério do Trabalho, você também pode acessar o sindicato da sua categoria.