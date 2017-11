Economia Saída líquida da caderneta de poupança chega a R$ 2,007 bilhões em outubro Números interromperam sequência de 5 meses de resultados positivos

A caderneta de poupança registrou saída líquida de R$ 2,007 bilhões em outubro, divulgou o Banco Central nesta terça-feira, interrompendo uma sequência de cinco meses de resultados positivos.

Ainda assim, o resultado foi o melhor para o mês desde 2014, quando houve entrada líquida de R$ 540,345 milhões.

Em outubro, os saques superaram os depósitos em R$ 1,668 bilhão no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), enquanto na poupança rural houve saída de R$ 338,954 milhões.

Com o resultado do mês, o saldo negativo no acumulado dos 10 primeiros meses no ano subiu a R$ 6,164 bilhões.