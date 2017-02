EM ANÁLISE Saiba quem são os magistrados

cotados para vaga de Teori no STF

Veja o perfil dos candidatos que podem assumir a vaga do ministro Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal (STF). A indicação será dada pelo presidente Michel Temer. Zavascki morreu em um acidente aéreo em 19 de janeiro.

PERFIL

Ives Gandra Martins Filho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, defende reformas trabalhistas e está identificado com as prioridades do governo Michel Temer. Há anos desenvolve atividades acadêmicas com o ministro Gilmar Mendes, um dos defensores de sua nomeação.

Luis Felipe Salomão foi nomeado ministro do Superior Tribunal de Justiça pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2008. Nasceu na Bahia e fez carreira no Rio. Projetou-se ao dirigir entidades de classe da magistratura, onde ganhou prestígio e fez muito lobby.

Atual ministro da Justiça, Alexandre de Moraes é um nome forte para a vaga de Teori Zavascki. Mas sua atuação à frente da pasta, muito questionada, deverá pesar na balança. Entre os cotados, é o mais próximo de Temer. Filiado ao PSDB, o advogado saiu na frente na disputa, ao receber o apoio do ministro do STF Marco Aurélio, que considera Moraes o "nome ideal", pela experiência e bagagem jurídica.

Outros três ministros têm sido citados como prováveis indicações: João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Mauro Campbell, os três do Superior Tribunal de Justiça (STJ).