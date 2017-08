Fora de atividade Restauração do Big Ben será feita

a partir de 21 de agosto deste ano O famoso relógio deixará de marcar as horas por quatro anos

O Big Ben deixará de marcar as horas por quatro anos a partir de 21 de agosto próximo, para a restauração do famoso relógio e da torre do parlamento britânico – informou a instituição nesta segunda-feira (14).

“Na segunda 21 de agosto ao meio-dia, as famosas campanadas do Big Ben soarão pela última vez antes do início de grandes obras de reforma”, anunciou o Parlamento em um comunicado.

“As campanadas voltarão a marcar as horas no decorrer de 2021”, acrescenta o comunicado, sem especificar uma data.

“O silêncio do Big Ben é um marco nesse projeto crucial de manutenção. Como encarregado do grande relógio tenho a honra de garantir que essa peça de engenharia vitoriana está nas melhores condições dia a dia”, disse Steve Jaggs, responsável pelo monumento.

“Este programa essencial de obras protegerá o relógio em longo prazo, além de proteger e preservar seu lar, a Torre Elizabeth”, acrescentou Jaggs, convidando o público a “se concentrar na Praça do Parlamento para ouvir as últimas campanadas, até seu retorno em 2021”.

As obras servirão para restaurar e reparar a esfera do relógio e seu mecanismo, suas campainhas e a estrutura dessa torre de 96 metros construída em 1856.

Também será instalado um elevador, como alternativa aos 334 degraus que levam ao alto da torre.

O nome Big Ben se refere estritamente ao sino do grande relógio, mas é usado, em geral, para dar nome ao conjunto da torre e seu relógio.

O sino pesa 13,7 toneladas e soa a cada hora. É acompanhado de outros quatro sinos a cada 15 minutos.

O Big Ben funcionou quase sem interrupções nos últimos 157 anos, salvo em duas pausas de manutenção e renovação em 2007 e em 1983-85.