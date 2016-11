EM BUSCA DA FÉ Reservas em hotéis de Fátima já estão esgotadas para centenário da aparição

A rede hoteleira da cidade portuguesa de Fátima está com lotação esgotada para os dias de 12 e 13 de maio do ano que vem, quando haverá grande comemoração do Centenário da Apariçãode Nossa Senhora no santuário local. Em setembro deste ano, após o papa Francisco confirmar presença no evento, diversas cidades próximas a Fátima também tiveram suas reservas esgotadas.

Com as reservas esgotadas nos hotéis de Fátima, muitos fiéis tiveram que procurar quartos a dezenas de quilômetros do santuário. Numa pesquisa feita no último fim de semana em um site de reservas, apenas um quarto ainda estava disponível em Fátima durante o centenário. O preço nesse hotel, um estabelecimento de quatro estrelas, é 1.692 euros para passar a noite das comemorações.

Além desse hotel, o estabelecimento mais próximo a Fátima com vagas disponíveis fica a 22 quilômetros (km) de distância e também tinha apenas um quarto vago. O preço da estadia durante o evento sai por 530 euros.

Cidades próximas ao santuário da Cova da Iria, onde Nossa Senhora teria sido vista, como Cabaços (a 33 km de Fátima), Marinha Grande (a 25 km), Carregueira (a 31 km) e Nazaré (a 35 km) também já estão lotadas, com pouquíssimas opções de alojamento, a preços altos.

De acordo com informações da Associação Empresarial Ourém/Fátima (Aciso), os hotéis da cidade têm sua capacidade esgotada todos os anos durante as comemorações da aparição. No ano que vem, para o centenário, certamente o volume de fiéis a visitar o santuário será maior, mas os hotéis das cidades vizinhas é que devem sentir o impacto do aumento no fluxo de peregrinos que se deslocam a pé até Fátima, para passar a noite no local, em oração.

Aparição de Nossa Senhora

As comemorações do centenário de Fátima remetem ao ano de 1917, quando três pequenos pastores – os irmãos Francisco e Jacinta e Lúcia, prima dos dois – afirmaram ver Nossa Senhora na Cova da Iria, a 2,5 quilômetros da cidade.

Segundo relatos da época, naquele ano Nossa Senhora teria aparecido várias vezes para as três crianças, entre maio e outubro. No dia 13 de outubro, uma multidão teria presenciado o chamado Milagre do Sol quando, repentinamente, uma chuva que caía cessou e as roupas das pessoas secaram instantaneamente.

A fama da cidade como ponto de peregrinação transformou o local em um dos destinos mais procurados de Portugal, atraindo milhares de peregrinos e visitantes todos os anos.