Prazo em curso Renovação do Fies deve ser feita até a próxima segunda-feira Até o dia 20, será possível ainda fazer a transferência integral de curso ou de instituição de ensino.

Termina na próxima segunda-feira (20) o prazo para renovação do contrato do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), mais de 1 milhão de alunos já haviam feito o aditamento até a tarde desta quinta (16), cerca de 78,6% de 1,28 milhão de contratos previstos para o semestre.

A renovação é feita semestralmente, com as universidades fazendo o pedido inicial de aditamento e, em seguida, os estudantes confirmando as informações que as instituições inseriram no Sistema Informatizado do Fies (SisFies).

No aditamento simplificado, o aluno apenas valida as informações no sistema. Quando o aditamento é não simplificado — ou seja, houve alteração nas cláusulas, como mudança de fiador —, o estudante deve levar documentação que comprove as modificações ao agente financeiro.

“O primeiro prazo era até 31 de outubro e nós prorrogamos para garantir que todos os estudantes tivessem tempo suficiente para realizar o procedimento e garantir a continuidade do seu financiamento”, lembrou o presidente do FNDE, Silvio Pinheiro. Até o dia 20, será possível ainda fazer a transferência integral de curso ou de instituição de ensino e também solicitar aumento do prazo de utilização do financiamento.