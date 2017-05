Desabafo Renata Capucci fala sobre aborto espontâneo e comove a web

Depois de se emocionar com uma reportagem do "RJTV", Renata Capucci se tornou notícia no "Jornal Hoje" deste sábado (13). A jornalista abriu o coração e falou sobre os abortos espontâneos sofridos no passado em uma reportagem do Dia das Mães sobre superação e luta pela maternidade.

"Essa também é minha história. Eu só consegui ser mãe porque eu nunca desisti. Mesmo diante do sofrimento imenso que é perder um filho. E eu perdi três. Todos ainda dentro da barriga. Um com 8 meses, outro com 5 meses e outro bem no iniciozinho da gravidez", revelou.

'Todo o esforço valeu a pena', diz jornalista

Hoje mãe de Lily e Diana, Renata afirmou que fica feliz de nunca ter desistido de engravidar novamente. "Todo o esforço valeu a pena porque eu não sei o que seria de mim sem as minhas duas filhas lindas, os amores da minha vida, razão da minha vida."

Depoimento de Capucci emociona internautas

No Twitter, os internautas ficaram comovidos com o depoimento da jornalista e aproveitaram para mandar mensagens para a apresentadora. "Emocionante a história da jornalista Renata Capucci. Caiu até um cisco no meu olho...", disse um. "Nossa é de quebrar o coração saber que a Renata Capucci perdeu 3 crianças, porém ela deu a volta por cima, e hoje está aí com 2 menininhas", comemorou outro. "Que reportagem maravilhosa com o relato da Renata Capucci sobre a luta pra se tornar mãe. Que garra, que coragem, que vitoriosa!", escreveu um terceiro.