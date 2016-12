STF Renan será denunciado por Janot por investigação da Lava Jato

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, fará denúncia contra o presidente do Senado, Renan Calheiros, ao Supremo Tribunal Federal (STF) a partir da Lava Jato, em mais um inquérito da operação.

Dos 12 inquéritos no STF, Renan é alvo de oito no esquema que fraudou a Petrobras. Segundo site Istoe.com.br, o documento está baseado em novas informações que incriminam o presidente do Senado em delação premiada da Lava Jato.