Brasília Renan acusa Ministério Público de fazer política e não fiscalizar lei

Um dia após ser denunciado pela primeira vez no âmbito da Operação Lava Jato, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), acusou nesta terça-feira (13) o Ministério Público de "fazer política" e ter perdido as condições de "ser o fiscal da lei".

"O Ministério Público infelizmente passou a fazer política. Quando faz política perde a condição de ser o fiscal da lei. O procurador-geral da República colocou na força-tarefa [da Lava Jato] três destacados juristas, rejeitados pelo Senado para o Conselho Nacional do Ministério Público e Conselho Nacional de Justiça. Isso já demonstra o que ele pretende fazer com o Senado", afirmou.

"De modo que as conduções coercitivas, as buscas e apreensões, o pedido de prisão, a prisão da Polícia [Legislativa], a usurpação de competência, tudo é decorrente do procurador-geral da República ter colocado como membros da força-tarefa três pessoas rejeitadas pelo Senado", completou.

Renan chegou a mencionar os nomes dos três integrantes da investigação: Nicolao Dino, Vladimir Aras e Sérgio Saraiva. Apesar das afirmações de Renan, nenhum dos três integra a força-tarefa da Lava Jato, segundo a Folha de S.Paulo apurou.

O presidente do Senado afirmou ainda: "As políticas do Ministério Público são de vingança porque o Senado rejeitou esse três nomes".

Renan e o deputado Aníbal Gomes (PMDB-CE) foram denunciados, nesta segunda (12), pelo procurador-geral, Rodrigo Janot, ao STF (Supremo Tribunal Federal) sob acusação de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Janot também pediu a perda de mandato dos parlamentares.

Embora Renan seja investigado em outros sete inquéritos na Lava Jato, essa é a primeira vez que ele é denunciado na operação.