Sem comprovação Refrigerante sem açúcar não ajuda a

manter peso saudável, dizem cientistas

O refrigerante sem açúcar não oferece nenhuma vantagem em comparação à versão normal da bebida quando se trata da manutenção de um peso saudável. É isso o que argumentam pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e do Imperial College London em um artigo publicado na revista "PLOS Medicine" esta semana.

Os refrigerantes "diet", "light" ou "zero" recebem adoçantes artificiais no lugar de açúcar e são muitas vezes considerados como opções mais saudáveis do que os refrigerantes normais. No entanto, segundo os pesquisadores, consumir um ou outro dá na mesma: não há comprovação científica de que a versão dietética possa colaborar para a prevenção a obesidade.

Os autores do artigo argumentam que as bebidas dietéticas correspondem a 1/4 do consumo global de bebidas doces, mas eles não são taxados ou regulados com a mesma rigidez que as bebidas com açúcar.

Segundo os especialistas, apesar de conter poucas calorias, as bebidas que contêm adoçantes artificiais podem desencadear consumo compensatório de comida por estimular os receptores do sabor doce.

O fato de as pessoas terem a impressão de que estão consumindo um produto saudável, com poucas calorias também pode contribuir para a pessoa se sentir liberada para consumir outros alimentos em maior quantidade.

Segundo a pesquisadora Maria Carolina Borges, da UFPel, a falta de evidências científicas sobre a vantagem das bebidas dietéticas deve ser levada em conta na hora de tomar a decisão de consumir refrigerantes "zero" em substituição aos refrigerantes normais.

O grupo defende que o consumo de bebidas dietéticas não seja promovido como parte de uma estratégia de vida saudável.