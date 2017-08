Aporte financeiro Reestruturação societária da

Petrobras terá aporte de R$ 6,3 bilhões Conselho de administração aprovou operação de cisão da companhia

A Petrobras vai fazer uma reestruturação societária na Petrobras Distribuidora (BR). O conselho de administração aprovou operação de cisão da companhia, com separação da dívida com a Eletrobras e aporte de capital.

O primeiro passo da operação, conforme fato relevante, é um aporte de capital da Petrobras na BR de cerca de R$ 6,3 bilhões, seguido pela cisão parcial da BR. Neste caso, haverá separação dos recebíveis detidos pela BR decorrentes de Contratos de Confissão de Dívida (CCDs) com o Sistema Eletrobras com garantias reais (penhor de créditos oriundos da Conta de Desenvolvimento Energético -CDE) e dos recebíveis detidos pela BR com outras sociedades do Sistema Petrobras.

Então, a parcela cindida será incorporada pela subsidiária Downstream Participações Ltda., que depois será incorporada na Petrobras.

O fato relevante ainda explica que “o recurso gerado pela operação de aporte de capital será utilizado integralmente para o pré-pagamento de dívidas, contraídas anteriormente pela BR e garantidas pela Petrobras.”

O Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, havia antecipado na segunda-feira, 21, com fontes que a dívida da Eletrobras com a distribuidora de combustíveis poderia ser transferida para a Petrobras, de forma a viabilizar a oferta pública inicial (IPO) da BR. Essa solução permitiria que o IPO fosse realizado ainda neste ano, na próxima janela de operações, em novembro, dentro da expectativa da petroleira.

O balanço da BR de 2016 mostra que o total a receber de empresas termelétricas do Sistema Eletrobras era de R$ 6,064 bilhões, líquidos de provisões para perdas.

A reestruturação societária da BR será realizada a valor contábil com base em laudo de avaliação, sem impacto no resultado das empresas envolvidas, todas pertencentes à Petrobras, e a operação não altera de forma relevante o patrimônio líquido das companhias (Petrobras e BR).

Tais operações ainda estão sujeitas à aprovação em Assembleia Geral de Acionistas da BR e reunião de sócios da Downstream.