Serasa Experian Recuperações judiciais caem 26,3%

em julho, se comparadas a 2016 Em relação ao mês passado, o índice subiu 16,2%

Os pedidos de recuperação judicial no Brasil em julho caíram 26,3 por cento ante igual mês do ano anterior, mas cresceram 16,2 por cento na comparação com junho, mostraram dados da Serasa Experian nesta quarta-feira.

Entre 129 solicitações feitas em julho, 70 foram por micro e pequenas empresas, 37 por companhias de médio porte e 22 por grandes corporações, de acordo com o levantamento.

No acumulado de janeiro a julho, os pedidos de recuperação judicial caíram 25,9 por cento sobre o mesmo intervalo de 2016, para 814, sendo 473 por micro e pequenas empresas, segundo a entidade.

A Serasa Experian atribui a queda dos indicadores à “redução da inflação e dos juros, à estabilização do dólar e à retomada, ainda que lenta, do crescimento da economia”, informou em nota.

A pesquisa ainda apontou que foram solicitadas 157 falências no Brasil em julho, baixa de 16,9 por cento em relação ao mesmo mês do ano passado, mas 16,3 por cento acima do nível apurado em junho de 2017. As micro e pequena empresas lideraram os pedidos, com 94 requerimentos, seguidas pelas grandes, com 34, e médias, com 29.

No acumulado deste ano, registrou-se 986 pedidos de falência em todo o país, 6,8 por cento menos ante os sete primeiros meses de 2016, dos quais 511 por micro e pequenas empresas.