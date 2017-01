INVESTIGAÇÃO Recém-nascido é encontrado

em lixeira de hospital no RS

Um menino recém-nascido foi encontrado na manhã desta sexta-feira (20) dentro de um saco de lixo no Hospital de Flores da Cunha, na Serra do Rio Grande do Sul. Conforme a polícia, uma funcionária da casa de saúde foi retirar o lixo de um banheiro próximo da sala de observação e estranhou o peso do saco. Em seguida, o bebê foi encontrado.



Outros funcionários tentaram reanimar a criança, mas sem sucesso. Conforme a delegada Aline Martinelli, responsável pelo caso, a mãe do bebê já foi identificada e segue internada no hospital, ainda sedada. A mulher deu entrada às 5h no hospital mas não informou que estava grávida, segundo aponta a investigação.



A polícia já ouviu o pai da mãe da criança e parte da equipe médica do hospital. "Trabalhamos com a hipótese da criança ter nascido morta ou um infanticídio", observa a delegada ao G1. O corpo da criança foi encaminhado à perícia em Caxias do Sul, na mesma região.