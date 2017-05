Repatriação Receita Federal vai excluir quem

repatriou dinheiro de origem ilícita Auditores da Receita estão trabalhando na identificação dos contribuintes que aderiram ao programa para repatriação de dinheiro sujo.

Contribuintes que tiverem legalizado dinheiro de origem ilícita no programa de repatriação serão excluídos do Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT), segundo informações da Receita Federal. É o que irá ocorrer com o ex-gerente da Petrobras que aderiu ao programa de repatriação para legalizar dinheiro de propina de corrupção.

De acordo com a Receita, assim que o ilícito for identificado e comprovado será efetuada a exclusão e o envolvido ficará exposto à sanção tributária e penal.

Os processos de revisão serão efetuados pontualmente, sobretudo após o encerramento da segunda fase da repatriação quando haverá uma consolidação dos dados.

Nesta quinta-feira, 4, a Polícia Federal prendeu três ex-gerentes da área de Gás e Energia da Petrobras, suspeitos de receberem mais de R$ 100 milhões em propinas de empreiteiras que mantinham contratos com a petrolífera. Segundo a Polícia Federal, os valores eram operados por meio de dinheiro em espécie e empresas de fachada.