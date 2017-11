Em negociação Reajuste salarial proposto

pela Petrobras é de 1,73%

A Petrobras divulgou comunicado no qual reitera a proposta feita aos sindicatos, na tentativa de fechar o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

Representantes da empresa apresentaram mais uma vez, em reunião realizada na manhã desta sexta-feira, 10, uma proposta de reajuste salarial de 1,73%, que, segundo a companhia, repõe a inflação.

A empresa pretende também que o ACT tenha validade de dois anos, e não mais de um.

“A expectativa da companhia é que as negociações do ACT 2017 estejam concluídas o quanto antes, já que o atual acordo teve sua vigência prorrogada até 30/11. Caso a proposta seja aprovada e assinada até 21/11, o pagamento aos empregados do reajuste retroativo a setembro será feito em 30/11”, traz a nota.

Na proposta apresentada aos sindicalistas, a Petrobras também propôs reajuste de 1,73% para os benefícios educacionais e manteve o Programa Jovem Universitário.

O mesmo índice é utilizado na revisão dos adicionais de campos terrestres e do Estado do Amazonas. Já o valor da hora extra deve cair 25%. Na proposta feita inicialmente a redução seria à metade.