Neste ano Reajuste para aposentados e pensionistas será de 6,58%

Reajuste para aposentados pensionistas do INSS que recebem benefícios com valor acima de um salário será de 6,58% em 2017, segundo portaria publicada no "Diário Oficial da União" desta segunda-feira (16). Esta é a 1ª vez em 20 anos que os aposentados com proventos acima do mínimo têm aumento acima do reajuste do salário mínimo que subiu 6,48%.

O valor refere-se à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano passado, divulgado na véspera pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e que serve de referência para a correção dos benefícios previdenciários.

Com o reajuste, o teto da Previdência Social subiu para R$ 5.531,31, ante R$ 5.189,82 em 2016. No ano passado, o reajuste dos benefícios do INSS havia sido de 11,28%, enquanto que o salário mínimo subiu 11,68%.