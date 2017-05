ATENTADO Rainha Elizabeth visita feridos em ataque em Manchester

A rainha Elizabeth visitou, nesta quinta-feira (25), o Hospital Infantil de Manchester, onde seguem internadas 19 vítimas do atentado da segunda-feira (22). O número de feridos subiu para 116, sendo que 75 continuam internados, segundo o último balanço do serviço de saúde britânico, divulgado pela Reuters.

A BBC, a Reuters e o jornal “The Guardian” afirmam que, entre os 75 feridos internados, 23 estão em estado grave.

Nesta manhã, a polícia anunciou duas novas prisões na região metropolitana de Manchester de suspeitos de envolvimento com o ataque reivindicado pelo Estado Islâmico, deixou 22 mortos no final do show de Ariana Grande. Nas últimas horas, mais mortos tiveram a identidade divulgada.

Até o momento, oito - entre eles, um irmão de Abedi - o número de detidos no Reino Unido desde o início das investigações. As prisões desta quinta foram classificadas como "significativas".

Além das oito pessoas detidas em Manchester, o irmão mais novo de Abedi, Hashem Abedi, e o pai do autor do ataque, Ramadan Abedi, foram presos em Trípoli, na Líbia. Hashem planejava um ataque, segundo informou o porta-voz da força líbia que atua contra o terrorismo (Rada).

A primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou que o nível de alerta para atentados permanece crítico, o que indica o risco iminente de nova ação terrorista.

Visita da rainha

Uma das adolescentes que segue internada no Hospital Infantil contou à rainha que foi de Harrogate para Manchester especialmente para ver o show. "Foi um presente de aniversário", disse Evie Mills, de 14 anos. Segundo o Guardian, a maioria dos pacientes que segue no hospital tem idade inferior a 16 anos.

"É terrível e muito cruel ter como alvo esse tipo de coisa", comentou a rainha, citada pela SkyNews. Ainda de acordo com a emissora, a monarca comentou com a família da adolescente o fato de que "todos estão unidos" no hospital e na cidade.

Vazamento de informações

A BBC informou que a polícia de Manchester deixou de compartilhar informações com as autoridades dos Estados Unidos após os vazamentos na imprensa de informações sigilosas, de acordo com a agência Efe.

Na quarta-feira (24), o jornal "New York Times" divulgou imagens do local do ataque, que deixou 22 mortos e 64 feridos, entre eles várias crianças, provocou um grande mal-estar entre as autoridades britânicas.

O conselho Nacional de Chefes de Polícia do Reino Unido considerou, em declarações divulgadas hoje pela imprensa local, que "prejudicam as investigações, a confiança das vítimas, dos testemunhas e seus familiares".

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, vai se queixar ao presidente dos EUA, Donald Trump, dos vazamentos de informações, de acordo com a Efe.