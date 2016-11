Reino Unido Rainha Elizabeth convidará

Trump para visita, diz Sunday Times

A rainha Elizabeth vai convidar o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para uma visita de Estado ao Reino Unido no próximo ano, buscando reforçar os laços entre os dois países, informou o jornal Sunday Times neste domingo (20).

Citando dois ministros e uma autoridade sênior próximos de Downing Street, o Sunday Times disse que as discussões entre autoridades britânicas e a equipe de Trump começarão em breve para garantir uma data em junho ou julho do próximo ano.

A Grã-Bretanha quer reforçar sua "relação especial" com os Estados Unidos uma vez que o governo da primeira-ministra Theresa May se prepara para deixar a União Europeia, um divórcio que vai remodelar a posição do país no mundo.

Trump convidou May para visitá-lo assim que possível na primeira ligação entre os dois desde que ele venceu a eleição, disse o gabinete da primeira-ministra britânica.