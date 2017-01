europa Quer morar na Itália? Governo oferece imóveis de graça na Sicília

Para repovoar um vilarejo Sicília, o governo italiano oferece gratuitamente casas no vilarejo chamado comune de Gangi. Mas, como nem tudo é um sonho, única obrigação que o novo proprietário terá é de reformar a moradia, que é da Idade Média.

Para isso, o Estado exige que seja depositado uma espécie de crédito caução de R$ 17 mil, valor que será devolvido após a reforma.

O interessante é que as casas estavam sendo vendidas a apenas 1 euro, mas agora não há mais custo. Haja vontade de repovoar, hein? Não é para menos: o local tem 7 mil moradores e registrava queda no número populacional.

Claro que o projeto de reforma deve respeitar as características originais do imóvel medieval. O vilarejo data do século 13.

REGRAS

O projeto para reforma deve ser apresentado no máximo um ano depois da compra do imóvel e as obras precisam começar até dois meses após a aprovação do modelo pelo governo.

O blog Minha Saga estimou que os proprietários devem gastar em torno de R$ 150 mil com a reforma. Se interessou? Confira as casas disponíveis aqui.