Fim de ano Queima de fogos do réveillon de Copacabana terá 4 minutos a menos

A queima de fogos de Copacabana, no Rio de Janeiro, a mais famosa do Brasil, que atrai 2 milhões de pessoas, vai durar 12 minutos, quatro minutos a menos nos últimos ano.

Quem fez a afirmação foi o secretário municipal de Turismo do Rio de Janeiro, Antonio Mello. 'Neste ano, há a crise e [os patrocinadores] estão em dificuldade'.

Os contribuintes cariocas terão que arcar com R$ 5 milhões, afirmou Mello, mesmo com a prefeitura tendo encontrado um patrocinador em cima da hora.

A cidade do Rio de Janeiro enfrenta os custos

e ter sediado a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, enquanto o Estado está à beira da falência, em um contexto de recessão do país.

A noite de Ano-Novo e o carnaval são os dois maiores eventos turísticos do Rio. Cerca de 800 mil turistas devem chegar até o dia 31 de dezembro.

Apesar da redução de quatro minutos, Mello confira na pirotecnia da festa. 'Não acho que o espetáculo vá perder sua grandeza, porque continua sendo muito tempo de fogos'.