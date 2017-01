Janeiro a Novembro Queda do setor de serviços no ano chega a 5%, diz IBGE

Queda acumulada no setor de serviços chega a 5% de janeiro a novembro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação de novembro frente outubro, no entanto, o setor registrou uma ligeira alta de 0,1%. Já em relação a novembro do ano passado, o resultado recuou 4,6%.

De acordo com o IBGE, esta é a 20ª queda seguida. A receita nominal em novembro registrou variação positiva de 0,1% em relação a outubro (série com ajuste sazonal) e, na comparação com mesmo mês do ano anterior, a variação também ficou em 0,1%.