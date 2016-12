Felpuda

Vereador eleito e mal informado que só passou, digamos assim, vergonha, ao propor espécie de enquete em grupo no WhatsApp. Isso, para saber se as pessoas eram a favor ou contra a privatização do Aquário do Pantanal. Mais do que depressa, foi avisado de que o empreendimento já foi privatizado. Ai, ai, ai! Tem cada uma! Ester Figueiredo