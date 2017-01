Escondidos Quatro pistoleiros são presos acusados

de executar casal de brasileiros a tiros Com os suspeitos foram apreendidos veículos, armas, celulares e dinheiro

Quatro supostos pistoleiros foram presos ontem por agentes da Divisão de Homicídios da Polícia Nacional do Paraguai, sob suspeita de terem executado o casal de brasileiros Paulo Jacques e Milena Soares, estudante de Medicina. Crime aconteceu em 2 de janeiro, em Assunção, no Paraguai.

De acordo com o Porã News, foram presos Gabriel Ferreira Santos, Leandro Lucas de Oliveira dos Santos, Janderson Luís Siqueira e Peterson Lucas Cacenote. Eles foram identificados durante trabalho de inteligência da polícia e encontrados em residência na Rua Brasil, Bairro Caacupe, em Pedro Juan Caballero, divisa com Ponta Porã.

A suspeita é de que os pistoleiros se refugiaram no imóvel depois que executaram os namorados a tiros. Com eles, a polícia apreendeu várias armas de fogo, dinheiro, aparelhos celulares e dois veículos, que foram encaminhados ao Ministério Público. Já os presos foram levados para a Seção de Investigação de Delitos da Policia Nacional do Paraguai.



CASO

Casal estava em caminhonete Hilux quando foi abordado e morto no começo da tarde do dia (2) por pistoleiros que estavam em duas caminhonetes. As execuções aconteceram no cruzamento da Rua Dionísio Jara com Rua Tenente Lilio Cantalupi, no Bairro República, na Capital do Paraguai.

No momento do crime, Milena e Pablo estavam acompanhados de Mirelly Suarez, de 21 anos, irmã da brasileira assassinada.

A suspeita é de que o namorado de Milena, Pablo Jacques, seria o braço direito do narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão, que cumpre pena no Paraguai e é suspeito de mandar matar o traficante Jorge Rafaat Toumani, em 15 de junho de 2016, em Pedro Juan Caballero.