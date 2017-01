Acidente Quarto corpo do acidente com Teori Zavascki é encontrado em Paraty

Mais um corpo foi resgatado nesta sexta-feira (20) do local do acidente envolvendo o avião onde estava o ministro Teori Zavascki, em Paraty, Costa Verde do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, trata-se de uma mulher que estava presa nas ferragens da aeronave. Ela ainda não foi identificada.

Cinco pessoas morreram na queda da aeronave no mar nesta quinta-feira (19). Equipes já tinham recuperado os corpos do ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki, do empresário Carlos Alberto Fernandes Filgueiras e de outra mulher não identificada. Eles chegaram no início desta madrugada ao Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis (RJ) para perícia.

O quarto corpo foi levado para um centro de apoio montado em uma marina às margens da rodovia Rio-Santos. Depois, também será encaminhado ao IML de Angra.

Homens da Marinha, Aeronáutica e Bombeiros trabalham nas buscas da última vítima – o piloto do avião, Osmar Rodrigues – perto da localidade conhecida como Ilha Rasa. Ainda nesta sexta, a operação deve fazer o içamento da aeronave. Não chove nesta manhã em Paraty, mas o tempo permanece nublado.