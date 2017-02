Marisa Letícia Quadro de saúde de ex-primeira-dama é irreversível

Estado de saúde da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva se agrava e é irreversível, de acordo com a avaliação da equipe médica do Hospital Sírio-Libanês. Um dos últimos exames mostrou que Dona Marisa tem circulação mínima de sangue no cérebro, aumento de pressão intracraniana e de inflamação no cerebral.

Marisa está internada em estado grave no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde 24 de janeiro, quando sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico.

Na terça-feira (31), em razão de uma melhora apresentada pela ex-primeira-dama, os médicos chegaram a tirar os sedativos que a mantinham em coma induzido, mas ela não teria reagido bem e voltou a ser sedada.

Um dia antes, os médicos informaram em boletim que havia sido "detectada a presença de trombose venosa profunda dos membros inferiores".

Trombose é a formação de coágulos nas veias, que bloqueiam o fluxo do sangue. Se forem carregados pela corrente sanguínea até o cérebro, os pulmões ou o coração podem causar embolia e levar à morte.

Para evitar que a trombose evoluísse para uma embolia, os médicos colocaram um filtro de veia cava em Marisa Letícia, para impedir que coágulos se deslocassem até outras partes do corpo.