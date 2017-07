Violência Quadrilha explode e rouba

carro-forte em rodovia no Paraná

Uma quadrilha explodiu e roubou um carro-forte na rodovia BR-277, em Morretes (80 km de Curitiba), por volta das 19h desta sexta-feira (28). A ação dos criminosos durou meia hora e deixou duas pessoas feridas.

Ao menos oito homens armados, em quatro carros, abordaram o blindado no km 39 da rodovia. Para obrigar o motorista a parar, eles dispararam vários de fuzil contra o carro-forte.

Um dos vigilantes tentou revidar, mas foi atingido por ao menos dois tiros. Durante o tiroteio, o motorista de um caminhão que passava pelo local também foi baleado.

Os ladrões retiraram os quatro seguranças do carro-forte e utilizaram explosivos para acessar o cofre do blindado, que ficou destruído. Após recolher os malotes com o dinheiro, os ladrões fugiram.

Na fuga, os criminosos incendiaram dois dos carros que utilizaram na abordagem ao carro-forte. A quadrilha cruzou com policiais militares no trecho de serra da BR-277 e houve troca de tiros. Ninguém ficou ferido e os ladrões conseguiram fugir.

O vigilante baleado foi levado ao hospital Cajuru, em Curitiba, e não corre risco de morte. O caminhoneiro baleado foi levado a um hospital da região, mas a PFR não soube informar o estado de saúde dele.

A pista sentido Curitiba da BR-277 ficou mais de duas horas interditada para socorro a feridos e perícia. No sentido litoral, a via ficou bloqueada até a 1h50 deste sábado (29).

Durante o bloqueio da rodovia, foi registrado cerca de 10 km de congestionamento nos dois sentidos, segundo a PRF.