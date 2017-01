Escola de Samba Quadra da Império Serrano é assaltada e funcionários são feitos reféns no Rio Vigia foi agredido com uma barra de ferro e está em estado grave. Ele e outras quatro funcionárias foram obrigadas a se trancar dentro de salas da quadra.

A quadra da Império Serrano foi assaltada na madrugada desta quarta-feira (25). Funcionários da escola de samba, em Madureira, na Zona Norte do Rio, foram feitos reféns e o vigia agredido com uma barra de ferro e está internado em estado grave no Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, Zona Norte do Rio.

O crime aconteceu por volta de meia-noite. Policiais do batalhão da área disseram que um homem armado entrou por uma porta dos fundos da escola.

O vigia foi agredido com uma barra de ferro e quatro funcionárias foram mantidas reféns. Elas trabalhavam na confecção de fantasias para o carnaval e foram obrigadas a se trancar dentro de salas da quadra. O Império vai desfilar na série A do carnaval.

O criminoso fugiu levando celulares e dinheiro das aderecistas. O vigia Atemístocles Benedito de Oliveira, conhecido como Mister, de 54 anos, foi levado para o hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Ele trabalha na quadra há pouco mais de um ano. Atemístocles teve lesões no rosto.

A família dele esteve no hospital, mas com medo, ninguém quis falar. Apesar das feridas, os médicos disseram aos parentes que ele não corre risco de morrer. As vítimas foram à delegacia para registrar queixa, mas não conseguiram porque a Polícia Civil está em greve.