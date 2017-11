Nomeado Publicada nomeação de Alexandre Baldy como ministro das Cidades Baldy não deverá se candidatar na eleição do ano que vem

A nomeação do novo ministro das Cidades, Alexandre Baldy Sant' Anna Braga, pelo presidente Michel Temer, está publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (22). Baldy substitui Bruno Araújo, que deixou a pasta na semana passada.

A cerimônia de posse de Baldy nas Cidades, pasta que controla programas como o Minha Casa Minha Vida e é especialmente importante em um ano eleitoral como 2018, será na tarde de quarta no Palácio do Planalto.



Em seu primeiro mandato como deputado federal pelo Estado de Goiás, Alexandre Baldy está sem partido atualmente. Ele deixou o Podemos e deverá se filiar ao PP. Nessa segunda-feira (20), em nota, a presidente do Podemos, deputada Renata Abreu (SP), anunciou a desfiliação do deputado dos quadros do partido.

Indicação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), Blady está de saída do Podemos para o PP. O presidente Michel Temer está realizando uma reforma ministerial pontual com o objetivo de ampliar o apoio para aprovação das mudanças previdenciárias.

Araújo anunciou sua saída do comando das Cidades em meio ao racha interno no PSDB, com uma parcela da legenda defendendo o desembarque do governo Temer e outra favorável à permanência.

Nomeado oficialmente para o ministério, Baldy não deverá se candidatar na eleição do ano que vem, critério exigido por Temer para nomear ministros na reforma ministerial que foi precipitada com o pedido de demissão de Araújo.