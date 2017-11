Novo tremor Província de Lorestan é atingida por um novo terremoto de 4,3 graus

Um terremoto de 4,3 graus na escala Richter atingiu hoje (14) a província de Lorestan, no oeste do Irã e na fronteira com Kermanshah, devastada por um forte tremor no último domingo.

O Centro Sismológico do Irã anunciou que o terremoto ocorreu às 7h58 (horário local, 2h28 em Brasília) e que o seu epicentro estava localizado a 10 quilômetros de profundidade, perto da cidade de Kuhdasht.

Por enquanto, não há informações de possíveis vítimas ou danos materiais na região por causa do novo tremor, segundo a agência oficial Irna.

A província de Lorestan faz fronteira com Kermanshah onde, na noite do domingo, foi registrado um terremoto de 7,3 graus na escala Richter, que até o momento deixou 430 mortos e mais de 7,1 mil feridos.

O governo iraniano decretou hoje luto nacional para homenagear as vítimas deste forte terremoto, que teve mais de 100 réplicas.

O Irã tem uma grande atividade sísmica. O terremoto mais grave até o momento aconteceu em junho de 1990, quando 37 mil pessoas morreram no norte do país.

Outro terremoto registrado em dezembro de 2003, na província de Kerman, deixou 31 mil mortos.